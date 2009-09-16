Онопенко прогнозирует, что КС станет на сторону Ющенко

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО прогнозирует, что Конституционный Суд признает неконституционными положения закона о выборах Президента в части судебных разбирательств дел некоторых категорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«В части того, что фактически судейская власть в некоторой степени вопреки Конституции устраняется от рассмотрения определенных категорий дел, в той части это будет предметом рассмотрения Конституционного Суда как одно из главных. Я думаю, что здесь Конституционный Суд может определиться не в интересах ВР, а поддержать позицию Президента», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето главы государства.

Согласно закону, Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела об установлении ЦИК результатов выборов или всеукраинского референдума. Решение, действия или бездеятельность ЦИК по установлению ею результатов всеукраинского референдума обжалуются в Высшем административном суде Украины. Все другие решения, действия или бездеятельность Центральной избирательной комиссии, члена этой комиссии обжалуются в Киевский апелляционный административный суд. Суд решает административные дела, определенные этой статьей, в двухдневный срок после поступления искового заявления.