Крымские регионалы делят Крым и подпись Януковича

Президиум политсовета Партии регионов решил исключить из рядов партии народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА, утверждает ряд крымских информационных агентств.

Некоторые сайты разместили сегодня копию решения президиума ПР. В документе, который подписан Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в частности, отмечается, что В.КИСЕЛЕВА решено исключить из Партии регионов за «нанесение вреда» ее репутации, «за нарушение положений и требований устава». Также, сказано в копии, решено досрочно прекратить полномочия В.КИСЕЛЕВА как руководителя Крымской организации Партии регионов и отозвать его из членов политсовета ПР. Эти и ряд других решений выносятся на утверждение очередного заседания политсовета Партии регионов.

В телефонном комментарии УНИАН В.КИСЕЛЕВ заявил, что созвонился с некоторыми членами президиума, и они не подтвердили информацию о заседании. «Я обзвонил шестерых членов президиума, ни один не подтвердил, что был президиум», – сказал депутат.

Вместе с тем, В.КИСЕЛЕВ сказал: «Если даже были там несколько человек, то кворума на нем (заседании) не было».

Также В.КИСЕЛЕВ отметил, что лидер «регионалов» В.ЯНУКОВИЧ имеет право подписать решение от имени президиума, а президиум наделен правом принимать решения от имени политсовета. «Я в этом ничего не вижу предосудительного (в подписании), но то, что меня не вызвали – это уже вопрос», – сказал он.

Документ, появившийся в СМИ, по мнению В.КИСЕЛЕВА, нужен его оппонентам для того, чтобы отменить принятые 14 сентября на внеплановом заседании политсовета крымской организации партии решения. По словам нардепа, его противников особенно задело решение отозвать рекомендацию назначить Анатолия МОГИЛЕВА на должность начальника крымского избирательного штаба на выборах Президента Украины. «Вопрос рассчитан на то, что качнутся руководители партийных организаций, приедут завтра на политсовет к БОЯРЧУКУ (временно исполняющему обязанности лидера крымских «регионалов») и отменят вчерашние решения. А они на политсовете партии потом пожурят, погрозят мне пальчиком и скажут: отстранить его надо от организации (в Крыму), а вот исключать (из партии) – не надо, потому что если, извините, есть у нас один, которого они исключили из партии, – он такой, более лояльный, – то я же – бешеный и буйный в этих вопросах», – сказал В.КИСЕЛЕВ.

Также он считает, что документ нужен его оппонентам для обеспечения проведения сессии крымского парламента, которая должна открыться в среду.

Распространение документа через СМИ депутат назвал «заготовкой» крымского спикера-«регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО и «его куратора». В.КИСЕЛЕВ заявил, что для Партии регионов «ГРИЦЕНКО – уже сбитый летчик». «Не сегодня – значит завтра, не завтра – значит через месяц. Но для партии будет хуже, если его отправят (в отставку) в конце декабря или в перых числах января. Вот тогда будет атас, «ховайся» по выборам ЯНУКОВИЧА», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября политсовет ПР удовлетворил заявление В.КИСЕЛЕВА и перевел его на время президентской кампании с должности председателя Крымской республиканской организации партии на руководящий пост в центральный штаб. На это время временным и.о. главы ПР в Крыму назначен один из первых заместителей лидера крымской организации, секретарь горсовета Ялты Алексей БОЯРЧУК.

14 сентября, по сообщению пресс-службы В.КИСЕЛЕВА, на заседании совета крымской организации, где из 43 членов присутствовали 23, были приняты решения рекомендовать нардепу отозвать поданное им заявление в политсовет Партии регионов и вернуться к исполнению обязанностей председателя крымской организации, рекомендовать отменить решение "в части ходатайства" перед политсоветом ПР о назначении А.МОГИЛЕВА начальником избирательного штаба в АРК по выборам Президента Украины. Совет также решил исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО из Партии регионов и потребовал от «регионала» А.ГРИЦЕНКО добровольно уйти в отставку с должности крымского спикера и руководителя депутатской фракции «Блок «За Януковича!» в парламенте автономии.

Сторонники А.ГРИЦЕНКО выразили сомнение в легитимности принятых 14 сентября решений.