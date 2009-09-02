Янукович сменил главного регионала Крыма

Партия регионов отстранила от должности руководителя крымской организации депутата Василия Киселева. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение было принято на заседании политсовета Партии регионов во вторник, который удовлетворил заявление самого Киселева.

Формально Киселева отстранили от этой должности на период избирательной кампании в связи с назначением в центральный избирательный штаб.

Вместе с тем, источники считают, что Киселев больше не вернется на должность руководителя крымской организации партии.

Политсовет Партии регионов назначил на эту должность секретаря горсовета города Ялта Алексея Боярчука.

По решению политсовета, он будет исполнять эти обязанности в течение избирательной кампании. Вопрос окончательного назначения будет решаться после выборов.

По словам источников, Киселева фактически поставили перед выбором или он сам покинет пост, или его снимет крымская партийная конференция.

Как сообщалось, у Киселева произошел конфликт со спикером автономии Анатолием Гриценко и его соратником, депутатом парламента АРК Александром Мельником. Киселев обращался к министру внутренних дел Юрию Луценко за защитой в связи с угрозами Мельника.