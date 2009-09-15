Яценюк помог заробитчанам, которые не могут вылететь из Киева в Италию

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК помог заробитчанам, которые не могут вылететь из аэропорта “Жуляны” в Италию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной организации “Фронт перемен”.

Как отмечается в сообщении, “Фронт перемен” предоставил еду, временное жилье и обеспечил медицинскую помощь украинским заробитчанам, которые почти двое суток не могут вылететь в Италию из аэропорта «Жуляны».

“Около 50 человек стали заложниками туристической фирмы, которая не оплатила их перелет Киев-Неаполь, хотя и получила от каждого около 400 евро”, - заявляют в организации.

По данным “Фронта перемен”, часть людей смогли вылететь в Италию за собственные средства, но 28 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 8 месяцев до 13 лет, остались в аэропорту без денег, еды и пристанища.

Пресс-служба отмечает, что А.ЯЦЕНЮК вмешался в ситуацию после того, как случайно увидел заробитчан, когда должен был вылетать сегодня из аэропорта.

“Фронт перемен” помог приобрести билеты Екатерине ВЕЛЬМИ – матери двух маленьких детей восьми и четырех лет, и “уже сегодня она вылетит в Неаполь из аэропорта “Борисполь”. “Кроме того, завтра еще 17 человек смогут улететь в Италию, благодаря “Фронту перемен”, - сказано в сообщении.

Одна из пострадавших сообщила, что они обращались ко многим политическим силам, но ни одна из них не откликнулась на их призыв о помощи, кроме “Фронта перемен”.

Комментируя эту ситуацию, А,ЯЦЕНЮК подчеркнул: “То, что мы сегодня видели в аэропорту, – это уже следствие, а основная причина – это то, что эти люди работают не в Украине, это то, что их дети живут с бабушками, дедушками, которым 70-80 лет, и ими никто не занимается. Живут на 100 или 200 евро, которые мама или отец передают из Неаполя или из какого-то другого города”.

Он подчеркнул, что “самое важное сегодня – это восстановление рабочих мест и трудоустройство украинцев в Украине”.

Также А.ЯЦЕНЮК подготовил депутатское обращение к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Кабинету министров с требованием разобраться в ситуации с заробитчанами в аэропорту “Жуляны” и наказать виновных.