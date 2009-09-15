Ющенко остановил решение Тимошенко о передаче имущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 г. «О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Юг» в сферу управления Госкомпредпринимательства».

Указ от 14 сентября обнародован сегодня на интернет-портале главы государства.

Согласно распоряжению Кабмина, «Юг» (пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области) передавался из сферы управления Министерства обороны Украины в сферу управления Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В указе Президент отметил, что это решение было принято без участия Министерства обороны Украины в нарушение законодательства.

Документ вступает в силу со дня опубликования.