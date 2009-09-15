Следователь: Ющенко уклоняется от допросов по делу об отравлении

От явки в прокуратуру по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО уклоняются как сам потерпевший, так и ряд народных депутатов, в том числе и экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Об этом говорится в рапорте руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Украины по этому делу Галины КЛИМОВИЧ на имя генпрокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщает «Левый берег» .

«Уклоняется от допросов по делу и потерпевший ЮЩЕНКО В.А., которому я на протяжении длительного времени не имею возможности задать вопросы, ответы на которые чрезвычайно важны для следствия», - пишет руководитель следственной группы.

«...Чрезвычайно существенное препятствие следствию - злостное уклонение от явки в прокуратуру некоторых народных депутатов», - рапортует Г.КЛИМОВИЧ. Прежде всего – Давида ЖВАНИИ с Николаем МАРТЫНЕНКО.

«Уклоняются от явки в прокуратуру также народные депутаты: ТКАЧЕНКО А.М., ЯНУКОВИЧ В.Ф., СИВКОВИЧ В.Л., ЛЕВОЧКИН С.Л., ПРУТНИК Э.А., КОНОВАЛЮК В.И. Проблемой для всех остальных (кроме Д.ЖВАНИИ и М.МАРТЫНЕНКО) является отсутствие команды со стороны их лидера ЯНУКОВИЧА В.Ф., который лично нарушает закон, уклоняясь от явки в прокуратуру и вынуждает к этому своих политических соратников, которые так и заявляют, что на заседании их фракции принято коллективное решение не являться на допросы в прокуратуру по этому уголовному делу», - говорится в рапорте.

«Отдельные народные депутаты Украины пытаются использовать дело в своих политических целях», - отмечает Г.КЛИМОВИЧ.

Главный объект ее критики - профильная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, под предводительством Владимира СИВКОВИЧА, сам факт создания которой, по ее убеждению, незаконен. Незаконен потому, что члены ее – В.СИВКОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ и Геннадий МОСКАЛЬ - свидетели по уголовному делу №49-1361 («дело об отравлении»), соответственно, не могут быть непредвзятыми. Жалобу по данному поводу - с просьбой вывести эту троицу из состава ВСК, Г.КЛИМОВИЧ даже направляла председателю Верховной рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, однако ответа, не получила, отмечает «ЛБ».

"Все эти факты я систематически докладываю заместителю генерального прокурора Николаю ГОЛОМШЕ и лично Вам (генеральному прокурору Украины – УНИАН), но соответствующего содействия в решении указанных выше проблем не имею», - отмечает в рапорте старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Г.КЛИМОВИЧ.