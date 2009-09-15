Тимошенко нашла виноватых в рецессии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объясняет рецессию экономики Украины непрофессиональной финансовой политикой Нацбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время общественного обсуждения проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Уровень рецессии экономики в Украине, по моему мнению, имеет три фундаментальные причины, хотя есть и другие причины, которые к этому привели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Среди главных причин премьер-министр назвала отсутствие кредитования реального сектора экономики через банковскую систему Украины. «110 млрд. грн. рефинансирования банковской системы было достаточно для того, чтобы наполнить ликвидность банков и направить финансовые ресурсы в реальный сектор экономики. К сожалению, политика Национального банка была совсем другой, и эти объемы рефинансирования переместились на валютные рынки, где иногда в день зарабатывали по 3-4% на свои капиталы», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, двумя другими причинами рецессии стали большая стоимость кредитов, а также стремительная девальвация национальной валюты. «То, что у нас были допущены ошибки, которые дали возможность кредитовать национальных производителей в валюте вместо национальной гривни, – это привело потом к тому, что весь малый и средний бизнес, все домашние хозяйства, все аграрные предприятия, и даже большие предприятия, в том числе экспортеры, стали в сущности банкротами за несколько месяцев», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.