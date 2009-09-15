Политолог - о роли похмелья в выборах Президента

Президентская избирательная кампания в Украине будет стоить всем основным кандидатам и их инвесторам около 1 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью Денис БОГУШ сегодня на пресс-конференции на тему: «Президентская гонка 2009-2010: особенности избирательных технологий».

«Избирательная кампания будет стоить всем основным кандидатам в президенты Украины около 1 млрд. долларов. Минимум, 5 человек в этой стране могут полностью обеспечить себе эти выборы и проплатить всех кандидатов сразу – могут устроить этакую шахматную доску», - сказал эксперт о роли и возможностях представителей украинского большого капитала при проведении выборов главы государства.

В свою очередь, политтехнолог Сергей ГАЙДАЙ считает, что накануне выборов Президента Украины ощущается дефицит достойных кандидатов.

«При наличии большого количества кандидатов нет выбора. Интуитивно народ понимает, что от выборов мало что изменится, ведь все кандидаты представляют одного заказчика – большой капитал», - сказал эксперт, прибавив, что некоторые другие независимые кандидаты, например Анатолий ГРИЦЕНКО, не имеют реальных шансов и возможности влиять на ход и результаты избирательного процесса.

Говоря об условном делении кандидатов в президенты Украины, Д.БОГУШ распределил их на три лиги. В первую эксперт включил двух наиболее реальных на выход во второй тур и победу политиков – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Во вторую лигу, по мнению Д.БОГУША, входят лидер “Фронта изменений” Арсений ЯЦЕНЮК, председатель КПУ Петр СИМОНЕНКО, спикер парламента Владимир ЛИТВИН и нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО, рейтинг которых может составить, максимум, до 10%.

В третью лигу входят остальные кандидаты, рейтинг которых близок к статистической погрешности.

Говоря об особенностях выборов Президента, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО высказал мнение, что эти выборы не будут иметь “глубокого драматичного содержания для жизни страны, и вряд ли призваны ее спасти”.

В.ФЕСЕНКО назвал будущее событие, которое произойдет 17 января 2010 года, «выборами с похмелья», ведь, как пояснил эксперт, граждане придут на первый тур для голосования после длительного праздничного новогоднего марафона, что не может не иметь влияния на ход и результаты выборов главы государства».

Политолог не исключил, что эти выборы станут промежуточным этапом перед будущими выборами в ВР, которые уже окончательно должны будут переформировать отечественную политическую партийную систему и внесут изменения в состав политической элиты.

«Сегодня существует тенденция запроса на принципиальное обновление украинской политики, что связано с кризисом доверия к украинскому политикуму и государственной власти в целом», - отметил В.ФЕСЕНКО.