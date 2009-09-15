Лавринович заявляет о заговоре между Ющенко и Конституционным судом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и судьи Конституционного суда Украины “вступили в заговор” в отношении признания неконституционным Закона Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Об этом заявил в интервью УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что Верховной Радой Украины были приняты два закона, предусматривающие правовой механизм привлечения к ответственности Президента Украины. По его словам, и закон о ВСК и изменениях к Закону о Конституционном суде Украины были признаны неконституционными.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что “сегодня Президент Украины столько правонарушений совершил, что у него был панический страх перед данными законами, которые могли начать работать в любой момент”. “И следовательно, вступив в заговор с судьями Конституционного суда, они решили сделать таким образом, чтобы оба указанных закона перечеркнуть”, - считает первый заместитель председателя ВР. По его словам, КСУ в данной ситуации вышел “далеко за пределы своей компетенции”. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что всем судьям Конституционного суда Украины, несмотря на их квалификацию, разную у разных судей”, известно, что КСУ “должен оценивать правовые нормы на соответствие Конституции Украины, а не номера и даты, которые проставляются в законе”. По его словам, законы принимают народные депутаты Украины, а “номера и даты ставятся в канцелярии”. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что понятно то, что КСУ “не должен был рассматривать действия должностных лиц секретариата Верховной Рады Украины”.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, “после разгрома в 2007 году в Конституционном суде он (суд - УНИАН) стал послушным и опускает уровень своего авторитета такими действиями”.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины отметил, что есть два варианта выхода из ситуации. По его словам, “первый вариант спокойный, мирный - еще раз полностью пройти всю процедуру, включая рассмотрение в комитетах, а также первое и второе чтение, преодоление вето”. Он добавил: “второй вариант - экстремальный, и я не думаю, что сейчас стоит прибегать к этому варианту”. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что этот вариант развития событий касается “самого Конституционного суда, в частности, того, как он может принимать решения, когда у него есть неконституционная численность. То есть вместо 18 судей есть 19 судей, одного из которых не допускают к рассмотрению дел (речь идет о Сюзанне СТАННИК - УНИАН)”. “Здесь есть над чем поразмышлять, хотя сейчас во время избирательной кампании - это мало актуальное направление для работы”, - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады отметил, что непросто спрогнозировать последующую судьбу закона о ВСК в период, когда должна стартовать президентская избирательная кампания.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины признал полностью неконституционным Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». В решении суда отмечается: «Таким образом, отсутствие под текстом закона, принятого по результатам повторного рассмотрения, надлежащей даты и подписи председателя ВР является нарушением установленной частью 4 ст.94 Конституции Украины процедуры вступления им в силу, что, в соответствии с частью 1 ст.152 Конституции Украины, является основанием для признания закона неконституционным полностью».