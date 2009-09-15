Президенты Украины и Туркменистана проводят встречу с глазу на глаз

В Ашгабате состоялась официальная встреча главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО и Президента Туркменистана Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, церемония состоялась на площади перед домом Кабинета министров Туркменистана.

В начале церемонии прозвучали Государственные гимны, после чего главы двух государств осмотрели строй воинов Почетного караула и взаимно представили членов официальных делегаций стран.

После этого началась встреча В.ЮЩЕНКО и Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА в формате «с глазу на глаз», затем пройдут переговоры при участии делегаций двух стран. По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

С украинской стороны в переговорах принимают участие: вр.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Туркменистане Виктор МАЙКО, глава Черновицкой областной государственной администрации Владимир КУЛИШ, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Также главы государств прокомментируют результаты встречи во время короткой пресс-конференции.