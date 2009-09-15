Тимошенко презентует главную смету страны
08:39, 15 сентября 2009Политика
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Сегодня в Украинском доме
Сегодня в Украинском доме при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и членов Кабинета министров состоится презентация государственного бюджета на 2010 год.
Мероприятие начнется в 12.00, сообщается на Правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.
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