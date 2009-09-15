Тимошенко презентует главную смету страны

Сегодня в Украинском доме при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и членов Кабинета министров состоится презентация государственного бюджета на 2010 год.

Мероприятие начнется в 12.00, сообщается на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.