Профсоюзы согласны на компромисс по минимальной зарплате

В Федерации профсоюзов Украины не удовлетворены реализацией предложений ФПУ в проекте госбюджета на 2010 год.

Об этом говорится в сообщении медиа-центра ФПУ по результатам заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которое имеет УНИАН.

Первое, с чем не согласны в ФПУ, – это “с объективным определением размером прожиточного минимума”. “Применение второй год подряд заниженного показателя прожиточного минимума дезориентирует общество, демотивирует работодателей в вопросах установления соответствующей гарантии оплаты труда и искажает реальную картину уровня и масштабов бедности в Украине”, – идет речь в сообщении.

Второе – это “принципиальная позиция по установлению размера минимальной заработной платы на 2010 год как государственной социальной гарантии. Законодательство дает четкий ответ, что этот размер должен отвечать величине прожиточного минимума (960 грн.). Однако, учитывая финансово-экономический кризис, профсоюзы могут пойти на компромисс, чтобы этот размер был по крайней мере не ниже, чем черта бедности (778 грн.), но никак не 681 грн., как предлагает правительство. Но при этом государству параллельно нужно применить механизм сдерживания роста цен на жизненно важные товары и услуги”, – отмечают в ФПУ.

Вместе с тем, в Федерации отмечают, что представители профсоюзов бюджетной сферы, участвовавшие в заседании совета, положительно восприняли новации Госбюджета на следующий год, сделанные правительством по требованию ФПУ, в частности, относительно оплаты труда бюджетникам.

“Учитывая, что Правительство уже на последнем этапе проработки проекта бюджета определенным образом пошло на встречу профсоюзным требованиям и провело коррекцию отдельных показателей, проект Государственного бюджета на 2010 год предусматривает повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. По словам премьер-министра, в среднем по стране на 20% (против 9,6%, которые предлагались раньше) будет увеличена зарплата учителям, медикам, работникам библиотек и клубов, установлена доплата за выслугу лет медицинским работникам, внедрены дополнительные премиальные выплаты учителям в размере 15%”, – говорится в сообщении ФПУ.

Также в Федерации выразили сожаление по поводу отсутствия единой позиции профсоюзной стороны. “Во время заседания лидер Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр ПЕТРИЧЕНКО и представители Конфедерации свободных профсоюзов Украины поддержали предложения правительства и работодателей относительно таких заниженных размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, считая, что при этом будут сбережены рабочие места. Фактически, эти профсоюзы согласились, что минимальная заработная плата будет установлена ниже черты бедности”, – считают в ФПУ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что 14 сентября Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте Украины рекомендовал Кабинету министров принять за основу разработанный правительством проект государственного бюджета на 2010 год.

«На Национальном совете – профсоюзов, работодателей и правительства – было единогласно принято решение о принятии проекта бюджета на 2010 год, предложенного правительством, за основу, и продолжить сотрудничество профсоюзов, работодателей и правительства для подготовки бюджета к первому и второму чтению (в парламенте)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.