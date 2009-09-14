Тимошенко говорит, что договорилась с профсоюзами и работодателями

Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте Украины сегодня рекомендовал Кабинету министров принять за основу разработанный правительством проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором планируется окончательно утвердить проект госбюджета-2010.

«На Национальном совете – профсоюзов, работодателей и правительства – было единогласно принято решение о принятии проекта бюджета на 2010 год, предложенного правительством за основу, и продолжить сотрудничество профсоюзов, работодателей и правительства для подготовки бюджета к первому и второму чтению (в парламенте)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что сегодня в ходе заседания Национального совета стороны пытались найти компромисс между требованиями профсоюзов, работодателей и возможностями правительства.

«Приятно, что политиканство в процессе обсуждения было исключено. Был профессиональный и достаточно ответственный разговор», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание правительства на тот факт, что согласование проекта государственного бюджета проходило в несколько этапов, а к процессу его подготовки были привлечены профсоюзы, работодатели, местные администрации, сельские, поселковые и городские советы, а также их председатели.