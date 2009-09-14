Тимошенко: минимальная зарплата сравняется с прожиточным минимумом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что к концу 2010 года минимальная зарплата достигнет уровня прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства, на котором планируется окончательно утвердить проект госбюджета-2010.

«Мы все-таки прислушались к профсоюзам и предприняли определенные шаги, которые позволяют постепенно повышать социальные стандарты и к 1 декабря 2010 года, по сути, выйти на те параметры, на которые не вышло ни одно правительство до нас, когда минимальный прожиточный уровень приравнивается к уровню минимальной пенсии, минимальной зарплаты, и в полном объеме вводится Единая тарифная сетка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что проект государственного бюджета на 2010 год станет центральной антикризисной программой, которая обеспечена ресурсами развития.