Крымские регионалы требуют от «своего» спикера ВР АРК уйти добром
18:07, 14 сентября 2009Политика
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За "антипартийную деятельность"
|Анатолий ГРИЦЕНКО
Такое решение принято сегодня на заседании, на котором из 43 членов совета присутствовали 23, сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации.
Совет обвиняет А.ГРИЦЕНКО в «антипартийной деятельности», выразившейся в создании «антипартийной группы внутри фракции «Блок «За Януковича!» в Симферопольском городском совете», а также в расколе депутатской фракции «Блок «За Януковича!» в ВР Крыма.
Вместо А.ГРИЦЕНКО совет решил рекомендовать на должность спикера автономии Ивана БУРЕЯ – депутата Верховной рады Крыма.
Кроме того, совет крымских «регионалов» намерен обратиться к центральным органам партии с просьбой вывести А.ГРИЦЕНКО из состава политсовета Партии регионов.
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