Верховная Рада подвесила Дрижчаного

Верховная Рада сегодня не поддержала постановление об освобождении Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщает УНИАН, “за” проголосовали 183 (при необходимых 226 голосов – УНИАН) из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Представитель Президента Украины в ВР Роман ЗВАРИЧ отметил, что нет никаких «правовых коллизий» по поводу того, что И.ДРИЖЧАНИЙ, еще не будучи уволенным парламентом, уже был назначен на должность заместителя секретаря СНБО.

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, председатель СБУ является членом СНБО, и поэтому здесь нет никаких противоречий.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ отметил, что перед Украиной стоит ответственная задача – «преобразование СБУ в современную специальную службу в контексте повышения эффективности ее деятельности по защите экономических и политических интересов Украины, в том числе усиления контрразведывательной деятельности».

По его словам, сегодня необходимо укрепить кадровую составную СБУ, также сделать все, чтобы не допустить политизации деятельности СБУ в контексте авторитета Украины в мировом содружестве.

Комитет поддержал предложение Президента Украины об увольнении И.ДРИЖЧАНОГО, но ВР не согласилась с этим решением.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины направил в ВР представление об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. На следующий день, 30 декабря, В.ЮЩЕНКО назначил И.ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.