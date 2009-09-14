В Нашей Украине подозревают, что Тимошенко хочет нарушить Конституцию

Идея премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о принятии государственного бюджета 2010 года постановлением правительства - это грубое нарушение конституционных норм.

Это подчеркнул народный депутат, член Политсовета «Нашей Украины» Владимир КАРПУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Депутат акцентировал, что в Конституции предусмотрено, что исключительно законом о бюджете распределяются средства государственного бюджета.

По словам В.КАРПУКА, Ю.ТИМОШЕНКО, предвидя, что “не в состоянии будет подать реальный бюджет” в Верховную Раду, и зная проблемы бюджетов, которые принимались ранее, решила нарушить все законные процедуры по принятию финансового документа.

«ТИМОШЕНКО понимает, что формируется бюджет, который не будет воспринят всеми. По крайней мере те вещи, которые уже озвучены, – это рост ВВП на 3,7%, уровень инфляции на 9,5%. Такие цифры уже вызывают довольно много вопросов”, - отметил В.КАРПУК.

«Бюджет в Украине всегда принимался непросто, а теперь, в период предвыборных баталий, вероятность прохождения бюджета в парламенте небольшая. Следовательно, ТИМОШЕНКО пытается обойти все процедуры принятия финансового документа без каких-либо поправок и замечаний», - подчеркнул «нашеукраинец».

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозировала жесткую критику проекта государственного бюджета-2010 оппонентами правительства.

«Сегодня уже ни у кого нет сомнения, что здравый смысл давно покинул парламент. Там просто вакханалия, разброд, шатания, абсолютно чистая пиарщина и пустые амбиции, которые абсолютно ничем для страны не наполнены. Поэтому я абсолютно отдаю себе отчет, что проект бюджета на 2010 год будет проходить либо чрезвычайно тяжело, или вообще может быть не принят до завершения президентской гонки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что правительство не намерено отступать ни на шаг, и проведет бюджет на 2010 год с помощью других механизмов, в частности через принятие соответствующих постановлений Кабинета министров.

«Одновременно с презентацией проекта бюджета в Верховной Раде мы сразу же неотложно начнем готовить проект постановления правительства об исполнении бюджета на 2010 год, который с 1 января будет применять все реформированные межбюджетные отношения в пользу местных общин. А кроме того, я хочу вас заверить, что мы предпримем все шаги для того, чтобы постановление правительства не были заветировано никем», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.