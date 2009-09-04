Турчинов о падении гривни, Нацбанке, ПР и спекулянтах

На сегодня нет никаких экономических оснований для повышения курса доллара к гривне, кроме спекулятивных операций на валютном рынке.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что вопросы валютного рынка и стабилизации национальной валюты – компетенция исключительно Национального банка Украины. Он объяснил, что согласно Конституции Кабинет министров не может ни руководить, ни давать рекомендации Национальному банку Украины, а кроме того, несколько месяцев назад были разрушены все попытки правительства наладить эффективное сотрудничество с НБУ.

„Единственное, что может делать правительство и что оно делает, – это вопрос стабилизации работы отдельных банков и, вы знаете, три банка рекапитализированы, мы готовы рассмотреть новые предложения НБУ по этому вопросу”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он отметил, что правительство обеспечивает выполнение государственного бюджета на 2009 год.

„Бюджет сбалансирован, он выполняется тяжело, но мы обеспечиваем финансирование всех бюджетных программ”, - сказал А.ТУРЧИНОВ и добавил, что на сегодня пенсии, стипендии и зарплаты в бюджетной сфере выплачиваются своевременно.

По словам первого вице-премьер-министра, экономически необоснованными остаются заявления Партии регионов о необходимости повышения минимальных социальных стандартов в стране.

„Это просто бессмыслица. Не имея ни одной копейки аргументированных поступлений, которые бы обеспечили это повышение, запускать печатный станок с тем, чтобы миллиарды (а это около 40-50 млрд. грн.) до конца года бросить в экономику – это, фактически, разрушение и гривни, и экономики”, - отметил он.