Путин в Польше противоречил выводам российских историков

Глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН в своих выступлениях в Польше 1 сентября противоречил заключениям российских историков, официально представленным в начале 1990-х годов.

Об этом пишет в четверг Rzeczpospolita со ссылкой на наработки российских историков в Катынском деле, которое в 1993 году полякам передал тогдашний Президент РФ Борис ЕЛЬЦИН.

«Начав с 1936 года, Германия пыталась подговорить Польшу совместно действовать против СССР. 25 ноября 1936 года польское правительство отвергло предложение Гитлера подписать антикоминтерновский пакт. В 1939 году во время разговоров Бека (министра иностранных дел Польши) немецкая сторона дважды пыталась убедить Польшу действовать против Советского союза, но Бек не согласился», - цитирует газета документ российских историков.

Российские историки, среди которых - руководители профильных институтов Российской академии наук (РАН), признали, что Советский Союз, введя свои войска на польскую территорию 17 сентября 1939 года, стал «соучастником агрессии». Кроме этого, по их мнению, именно тогдашний руководитель СССР Сталин убедил Гитлера «стереть Польшу с карты Европы».

По данным издания, этот документ подготовили известные российские специалисты, среди которых директор Института государства и права РАН Борис ТОПОРНИН, руководитель отдела криминального права РАН профессор Александр ЯКОВЛЕВ и научный руководитель Института сравнительной политологии РАН профессор Инесса ЯЖБОРОВСКАЯ.

Документ был опубликован в 4-томнике «Катынских актов», изданном Главной дирекцией государственных архивов в сотрудничестве с россиянами.

Газета замечает, что этот документ стоит вспомнить публицистам и должностным лицам РФ, которые накануне мероприятий, посвященных 70-й годовщине начала Второй Мировой войны, публично обвиняли поляков в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе называя Йозефа Бека немецким агентом.

Историк Антони ДУДИК сказал изданию, что российские историки в частных беседах признают, что знают правду, а истинная проблема в том, что российские власти используют историю в политических целях.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на Вестерплатте близ Гданьска состоялись мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны. В них приняли участие 20 глав правительств, среди которых премьер-министр РФ В.ПУТИН и немецкий канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

76% поляков, опрошенных центром GFK Polonia, считали, что В.ПУТИН в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны должен был извиниться перед польскими гражданами за введение советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года. Однако он этого не сделал.

Более того, накануне 1 сентября Служба внешней разведки (СВР) России объявила о рассекреченных документах, согласно которым польское руководство в канун Второй мировой войны планировало расчленение и уничтожение Советского Союза, и с этой целью разжигало сепаратизм на Кавказе, в Украине и в Средней Азии. По данным СВР, подборка польских архивных документов, находящаяся в ее распоряжении, лучше, чем у нынешнего руководства Польши.