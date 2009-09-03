Симоненко рассказал, что он думает о Ткаченко без тормозов

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что инцидент с журналисткой телеканала СТБ не дает оснований для исключения народного депутата Александра ТКАЧЕНКО из Компартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня журналистам в Кировограде.

«Не за что поступать с А.ТКАЧЕНКО так, как Партия регионов поступила с Олегом КАЛАШНИКОВЫМ», - отметил лидер КПУ.

По его словам, он не одобряет поступок своего однопартийца, о чем лично сообщил А.ТКАЧЕНКО.

«Я внимательно несколько раз пересмотрел видеосюжет. Сначала А.ТКАЧЕНКО отвечал спокойно, так, как считал нужным. Когда он двинулся, журналистка попыталась спровоцировать ситуацию. Было видно, что она провела микрофоном по лицу А.ТКАЧЕНКО», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он подчеркнул, что не оправдывает действия депутата, но считает, что этики поведения должны придерживаться как народные депутаты, так и журналисты.

Также П.СИМОНЕНКО отказался комментировать призыв председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Анны ГЕРМАН к представителям СМИ бойкотировать членов Коммунистической партии.

Как сообщалось, 1 сентября в парламенте произошел инцидент между депутатом от КПУ А.ТКАЧЕНКО и журналисткой телеканала СТБ Ольгой ЧЕРВАКОВОЙ. Во время интервью А.ТКАЧЕНКО выхватил из рук журналистки микрофон и выбросил его с лестницы.