Луценко выгнал еще двоих и обещает увольнять дальше

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уволил двоих сотрудников патрульно-постовой службы, которые в июле этого года избили задержанного.

Как сообщили УНИАН в «Народной самообороне», вечером 31 июля прапорщик и сержант патрульно-постовой службы на автовокзале в Житомире задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, отвели его в комнату милиции, избили и забрали деньги – 1 тыс. грн.

После этого милиционеры направили задержанного в Житомирский центр детоксикационной помощи, откуда он был отправлен в Житомирскую городскую больницу. В больнице мужчине сделали операцию, а позднее было установлено, что он получил тяжелые телесные повреждения.

Двое сотрудников ППС, чтобы избежать ответственности, пытались подкупить избитого 5 тысячами гривень. Однако 27 августа прокуратура возбудила в отношении милиционеров уголовное дело по ст. 365 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Во время встречи с руководством житомирской милиции, на которой также присутствовали рядовые сотрудники ППС, Ю.ЛУЦЕНКО поднял провинившихся с места и сказал: «Прошу сдать удостоверения работников милиции. Приказом по МВД вы оба уволены из органов внутренних дел за дискредитацию. Вы свободны».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в связи с этим инцидентом 8 человек руководящего состава житомирской милиции также были привлечены к дисциплинарной ответственности.

«В результате такого события житомирская милиция будет еще полгода доказывать, что это нормальный боеспособный коллектив», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр особо отметил, что вина за подобное происшествие лежит, в первую очередь, на руководстве, поэтому в следующий раз, если подобное повторится, милицейские руководители будут уволены из органов внутренних дел.

«Буду увольнять и дальше, пока не поймут, для чего пришли на службу», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Ю.ЛУЦЕНКО за издевательства над мужчиной, подозреваемым в совершении кражи денег, наказал 17 сотрудников Коминтерновского райотдела милиции Одесской области. За дискредитацию органов внутренних дел из органов МВД уволены заместитель начальника уголовного розыска и старший уполномоченный Коминтерновского райотдела милиции. Остальные за пренебрежительное отношение к выполнению служебных обязанностей получили выговоры или были понижены в званиях.