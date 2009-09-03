БЮТ готовится весной избирать нового мэра Киева

Блок Юлии Тимошенко после президентских выборов будет инициировать проведение досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, председатель совета БЮТ в Киеве Анатолий СЕМИНОГА.

Он напомнил, что в марте 2010 года состоятся выборы в местные органы власти, однако, согласно решению Конституционного Суда, в Киеве в это время выборы не должны проходить.

“Но сразу после президентских выборов БЮТ будет выступать с инициативой проведения внеочередных выборов в Киеве – выборов городского председателя и выборов депутатов Киевсовета. Потому я считаю, что, скорее всего, весной следующего года мы будем избирать нового мэра и новый Киевсовет, потому что терпеть дальше такой беспорядок в столице ни киевляне, ни политики не будут”, - сказал А.СЕМИНОГА.