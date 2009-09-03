Яценюк думает, что Тимошенко загнала Украину в ловушку

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что нет контракта Украины с Россией относительно уменьшения объемов газа и отмены штрафов за такое уменьшение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции, комментируя заявления Юлии ТИМОШЕНКО по поводу договоренностей с Российской Федерацией.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что поскольку был министром иностранных дел Украины, то знает “разницу между политическими заявлениями и реальными документами”.

По его словам, правительство должно «предъявить народу Украины изменения к контракту относительно уменьшения приобретения объема газа и относительно великого прощения российскими партнерами всех предусмотренных штрафов».

«Такого контракта нет и вряд ли будет», - добавил он.

Он отметил, что эти «штрафы и кулуарные договоренности будут использоваться в политической президентской кампании как некие козыри».

По его словам, контракт, который был подписан с Россией относительно объемов газа, «это ловушка, в которую мы вошли благодаря правительству и нам из этой ловушки придется очень долго выходить».

Он отметил, что «победные реляции правительства» относительно уменьшения на 37% объемов закупки газа – это не достижение правительства в вопросе энергосбережения, а лишь следствие того, что из-за действий Кабинета министров объем промышленного производства упал на 30%.