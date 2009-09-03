Клюев предостерегает Тимошенко от непродуманного шага

Объединение «Центрэнерго» с угольными холдингами «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» в вертикально интегрированную компанию ударит не только по теплоэнергетике, но и угольной отрасли, заявил в интервью журналистам народный депутат Украины, заместитель главы Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, непродуманные действия окончательно развалят рынок энергетического угля. "Невозможно рассматривать развитие тепловой энергетики без комплексного развития угольной промышленности, в частности, необходимо учитывать баланс угля разных групп, газа, мазута, сбыт угля и т.д.», - заявил А.КЛЮЕВ. Он пояснил, что более дешевый уголь «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» в сочетании с более дорогим, добываемым другими шахтами, позволял сохранять баланс интересов тепловиков и угольщиков.

Но почти год назад рост средней цены угля сделал тепловую энергетику убыточной, что привело к тяжелейшему состоянию отечественных ТЭС, отметил депутат.

А.КЛЮЕВ убежден, что правительство должно не только стимулировать модернизацию крайне изношенных тепловых электростанций, но и развивать угольную отрасль. По его словам, за последние два года ситуация в обеих отраслях необычайно ухудшилась.

Представитель Партии регионов считает, что объединение привлекательных шахт с «Центрэнерго» даст позитив лишь на первый взгляд. Во-первых, котлы Трипольской, Змеевской и Углегорской ТЭС не могут работать только на антрацитовом угле, добываемым «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». Поэтому нужно будет либо реконструировать котлы, либо продолжать закупать уголь газовой группы, отметил А.КЛЮЕВ. Во-вторых, непонятно, как будут распределяться финансовые потоки. По его словам, «Центрэнерго» требует серьезной модернизации, т. к. оборудование эксплуатируется уже 30-40 лет, и из-за этого мощности загружены всего примерно на 20%.

А.КЛЮЕВ заявляет, что правительство должно с учетом кризисной ситуации значительно пересмотреть всю энергетическую стратегию страны до 2030 года – начиная с балансов потребления, заканчивая балансами топлива. «Исходя из этого - спланировать модернизацию всей энергетики, рассчитать инвестиционные составляющие тарифов», - сказал А.КЛЮЕВ, добавив, что «последние несколько лет страна движется от выборов к выборам, отсутствует системность в управлении государством».

Как сообщал УНИАН, 25 августа с. г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила профильным министерствам изучить возможность создания вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе государственных угледобывающих объединений «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго».

На долю ГП «Свердловантрацит» приходится свыше 25% всего топлива, добытого шахтерами Луганской области и 15% Минуглепрома.

В ГП «Ровенькиантрацит» входят 5 шахт и шахтоуправлений: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская», «Ровеньковская».

ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».