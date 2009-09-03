Ющенко вернул в ВР закон о выборах Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в Верховную Раду Закон №1616-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины» и заявил, что готов обжаловать в Конституционном Суде положения этого закона – в случае вступления его в силу.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, в письме в Верховную Раду Украины Глава государства напомнил, что 21 августа парламент во время повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины принял указанный закон более чем двумя третями от своего конституционного состава. В то же время Президент в соответствии со ст. 94, п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции применил к этому закону право вето - в первую очередь из-за несоответствия его положений Конституции.

Учитывая, что закон был повторно принят 325 голосами народных депутатов и, несмотря на неконституционность, не может быть еще раз ветирован, В.ЮЩЕНКО направляет указанный закон без подписи, давая возможность опубликовать его в порядке, предусмотренном последним предложением части четвертой ст. 94 Конституции Украины.

«Оставляю за собой возможность в случае вступления закона в силу в установленном порядке воспользоваться правом обжалования его положений в Конституционном Суде Украины», - говорится в письме главы государства в Верховную Раду.