Ющенко встретится с губернаторами за закрытыми дверями

Сегодня в 10.00 в Секретариате Президента Украины состоится встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с председателем Совета министров АРК, председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Как сообщает официальный сайт Президента, главная тема встречи – проблемы регионов, обусловленные несовершенством нынешней модели государственного управления, перспективы развития, необходимость выполнения правительством полномочий по обеспечению эффективной бюджетной политики на местах, а также обсуждение проекта Конституции Президента В.ЮЩЕНКО.

Журналисты приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента, где будет возможность посмотреть вступительное слово В.ЮЩЕНКО.

После завершения совещания планируется брифинг участников встречи.

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