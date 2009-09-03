Ющенко встретится с губернаторами за закрытыми дверями
СМИ пригласили на вступительное слово
Сегодня в 10.00 в Секретариате Президента Украины состоится встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с председателем Совета министров АРК, председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.
Как сообщает официальный сайт Президента, главная тема встречи – проблемы регионов, обусловленные несовершенством нынешней модели государственного управления, перспективы развития, необходимость выполнения правительством полномочий по обеспечению эффективной бюджетной политики на местах, а также обсуждение проекта Конституции Президента В.ЮЩЕНКО.
Журналисты приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента, где будет возможность посмотреть вступительное слово В.ЮЩЕНКО.
После завершения совещания планируется брифинг участников встречи.
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