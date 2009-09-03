БЮТ предлагает Партии регионов "утереть нос" Тимошенко

Партии регионов не выгодно принимать закон о повышении социальных стандартов.

Об этом заявил лидер фракции БЮТ в парламенте Иван Кириленко в эфире 5 канала.

"Им не выгодно принимать этот закон, потому что не будет на чем пиариться", - считает он.

"Если так легко это все сделать, то у вас приватизировано столько крупных предприятий, металлургических, химических, шахт. Возьмите, покажите пример Тимошенко и ее правительству - поднимите заработную плату у себя на предприятиях", - отметил БЮТовец.

"Поднимите и покажите. Утрите нос. Смотри, мы взяли и подняли. Вместо этого десятки тысяч сокращенных рабочих мест и в два-три раза зарплату снизили", - сказал Кириленко.

"Мы им говорим: ребята, а вы подумали, что проголосуете этот закон, наберете голоса, а у своих владельцев спросили, они с чего будут поднимать?", - заявил он.

Кириленко отметил: "Они понимают, что уже столько муссируется эта тема, что даже если удастся проголосовать и президент подпишет, то на второй день курс доллара будет 1 к 15 и потом эта ответственность ляжет на тех, кто это сотворил".

"Они хотят к власти прийти. Назад уже будет трудно вернуть эти вещи. Ранее Николай Янович (Азаров) в 2002 году это возвращал обратно. Менял и минимальную зарплату. А сейчас Конституцией это категорически запрещено", - сказал БЮТовец.

"А, если придут к власти, расхлебывать это им. Поэтому, кому могилу роете? Это чистый пиар и блеф, они не заинтересованы в принятии этого закона", - подчеркнул Кириленко.

Украинская правда