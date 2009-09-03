Главная цель Путина: отдалить Польшу от Украины?

Одной из главных целей визита Путина в Гданьск, под видом попытки произвести хорошее впечатление на поляков, было «отдалить Польшу от Украины». Как сообщает радио "Свобода", об этом в авторской статье в польской “Газете Выборчей” написал известный польский эксперт, главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи ПОМЯНОВСКИЙ.

“Контроль над Киевом – это сейчас главная стратегическая цель Путина», – отмечает польский редактор и призывает: «Польше абсолютно нельзя отдаляться от Украины, потому что от этого зависит наше будущее».

Другое польское издание – «Дзенник» считает, что в Гданьске ПУТИН не извинялся, а поучал Польшу. Газета также отметила, что российский премьер не дистанцировался от провокационных публикаций российских СМИ и отрицал, что пакт Молотова-Риббентропа был началом Второй мировой войны. «Дзенник» отмечает также, что в ответ на слова президента Польши Леха КАЧИНСКОГО о том, что нарушение территориальной целостности государства – всегда зло, «чему примером стали события прошлых лет», ПУТИН «явно занервничал и прикусил губу».