Закон о Госбюджете затерялся где-то между Грушевского и Банковой
21:51, 09 декабря 2006Политика
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Киев - большой город
Секретариат Президента Украины заявляет, что состоянием на 20.30 9 декабря в Секретариат с Верховной Рады не поступил Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год».
Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве Президента Украины.
Сегодня, 9 декабря, в 13.19 на официальном веб-сайте Верховной Рады было сообщено, что Закон о Госбюджете-2007 подписан председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и направлен в Секретариат Президента.
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