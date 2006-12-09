Закон о Госбюджете затерялся где-то между Грушевского и Банковой

Секретариат Президента Украины заявляет, что состоянием на 20.30 9 декабря в Секретариат с Верховной Рады не поступил Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год».

Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве Президента Украины.

Сегодня, 9 декабря, в 13.19 на официальном веб-сайте Верховной Рады было сообщено, что Закон о Госбюджете-2007 подписан председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и направлен в Секретариат Президента.