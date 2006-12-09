Витренко: важно в день президентских выборов побывать в украинских селах

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО заявила о финансировании со стороны ОБСЕ одного из кандидатов в президенты Приднестровья.

"Если ОБСЕ раньше только оценивала выборы, то теперь активно участвует в них. ОБСЕ финансирует и поддерживает одного из кандидатов в президенты Приднестровья", - сказала лидер ПСПУ в субботу на пресс-конференции в Тирасполе, не уточнив фамилию кандидата.

Как передает РИА «Новости», возглавляемая Н.ВИТРЕНКО группа наблюдателей из числа членов ПСПУ и Конфедерации труда Украины поставила перед собой три задачи: наблюдение за соответствием выборов европейским нормам, изучение приднестровского опыта в организации выборов и деятельность ОБСЕ.

"Для нас очень важно в день голосования посетить украинские села, чтобы узнать настроения наших соотечественников", - отметила Н.ВИТРЕНКО.

По ее убеждению, Приднестровье «состоялось как государство и цивилизованно проводимые в четвертый раз выборы президента тому доказательство».

Н.ВИТРЕНКО заявила, что после введения в марте новых таможенных правил отношения Украины и Приднестровья, в отличие от прошлых лет, «находятся на неудовлетворительно низком уровне».

"Такую позицию Украины мы не поддерживаем и не одобряем", - подчеркнула лидер ПСПУ и выразила уверенность в том, что в «ближайшее время Украина должна пересмотреть свою позицию в отношении Приднестровья».

Намеченные на 10 декабря выборы президента Приднестровья будут четвертыми в истории непризнанной республики. Для их проведения образовано 263 избирательных участка, в списки для голосования внесено 394 тысячи избирателей. Кроме ныне действующего президента Игоря СМИРНОВА, регистрацию в качестве кандидатов в ЦИК Приднестровья получили депутат Верховного Совета Петр ТОМАЙЛЫ, редактор местного оппозиционного еженедельника «Новая газета» Андрей САФОНОВ и редактор партийной газеты компартии «Правда Приднестровья» Надежда БОНДАРЕНКО.