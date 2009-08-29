Литвин убежден, что именно он будет следующим Президентом
15:40, 29 августа 2009Политика
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«Я если ставлю цели, я их решаю»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что будет следующим Президентом Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на брифинге, находясь в соляной шахте города Соледара.
Отвечая на вопрос журналиста, какими будут его дальнейшие действия, если он станет Президентом Украины, он ответил: «Почему «если»? Я им буду. Я если ставлю цели, я их решаю». При этом он добавил: «Но об этом поговорим в другое время».
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