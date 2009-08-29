Литвин убежден, что именно он будет следующим Президентом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что будет следующим Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на брифинге, находясь в соляной шахте города Соледара.

Отвечая на вопрос журналиста, какими будут его дальнейшие действия, если он станет Президентом Украины, он ответил: «Почему «если»? Я им буду. Я если ставлю цели, я их решаю». При этом он добавил: «Но об этом поговорим в другое время».