Горбаль рассказал о договренностях руководства ПР с Черновецким

Ситуативное сотрудничество фракции Партии регионов в Киевсовете с депутатским большинством является следствием договоренностей между высшим партийным руководством Партии регионов и Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Об этом заявил руководитель столичной организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ в интервью «Зеркалу недели» (№ 32(760) от 29 августа - 4 сентября 2009 года).

«Я полностью отдаю себе отчет в том, какие ошибки совершала фракция по моей вине. Впрочем, как и в том, что часто она была заложником не только абсолютной власти ЧЕРНОВЕЦКОГО в столице и не простой ситуации в Киевсовете, но и договоренностей на уровне высшего партийного руководства и мэра», - заявил В.ГОРБАЛЬ.

Народный депутат также подчеркнул, что Партия регионов не маскировала свое сотрудничество с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, как это делали другие политические силы.

«На самом деле в истории с ЧЕРНОВЕЦКИМ «Регионы» ведут себя честнее всех остальных, - сказал он. — Мы не играли и не строили из себя оппозиционеров».

При этом В.ГОРБАЛЬ в целом положительно оценивает сотрудничество штабов ПР и Блока Черновецкого в президентской гонке.

«Не будем забывать, что это выборы президента, а не выборы партии. И здесь кандидату важно объединить вокруг себя как можно больше сторонников», - пояснил он.