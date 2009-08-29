Херсонская ОГА пойдет в поход на байдарках

Херсонская облгосадминистрация в защиту реки Ингулец проведет на ней поход на байдарках длиной более 200 км.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, запланирован поход на байдарках по р. Ингулец в четыре этапа, общая длина маршрута - 209 км, это составляющая большой акции "Защитим Ингулец - сохраним здоровье нации".

В частности, дання акция состоится с 7 по 15 сентября текущего года. Главная цель акции – привлечь внимание к экологии реки Ингулец, повысить туристическую привлекательность региона. Для этого запланированы встречи с местным населением, пропаганда мероприятий, направленных на защиту экологии бассейна реки, пресс-конференции для СМИ.

Ингулец (Малый Ингул) - река на юге Украины, правый приток Днепра. Судоходная на протяжении 109 км. Берет начало на Приднепровский возвышенности возле поселка Цыбулево в Кировоградской области. Протекает через Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую области. Ниже поселки Тарасовка Ингулец образует лиман шириной до 1 км и впадает в Днепр несколькими рукавами, в 40 км от Херсона.

Используется для водоснабжения Кривого Рога, орошения. Регулируется Карачуновским и Искровским водохранилищами. Соединен каналом Днепр - Ингулец (район Кременчуга) для водообеспечения Кривбасса.