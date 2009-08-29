В Черкассах поставят памятник поэту Николаю Негоде

На сессии Черкасского областного совета, которая состоялась 28 августа, депутаты выделили 15 тысяч гривень на сооружение памятника поэту Николаю Негоде.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Черкасского облсовета, сооружения памятника и чествование памяти Почетного гражданина Черкасской области, заслуженного деятеля искусств Н.Негоды будет происходить за счет субвенцию бюджета города Черкассы в сумме 15 тыс. грн. из зарезервированных средств для распределения. С предложением о выделении средств к депутатам Черкасского облсовета обратились председатели областного совета и облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Н.Негода - украинский поэт и писатель (09.01.1928 - 11.09.2008). Почетный гражданин Черкасской области, заслуженный деятель искусств. Автор многих стихотворений, песен, прозаических произведений. Вершиной творчества Н.Негоды стало стихотворение «Степом, степом...», которое положил на музыку композитор Анатолий Пашкевич. На слова Н.Негоды написано достаточно много и других известных песен - «Летять білі чайки», «Земле моя, земле», «Над колискою сина», «За полем розлогим», «Тоне море неозоре», «Молодість ветеранів», «Чигиринська дума», «Діброво зелена» и др.