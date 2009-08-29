Тимошенко и Литвин тоже едут на праздник Ахметова

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО продолжает двухдневную рабочую поездку по Луганской и Донецкой областям.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в субботу, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Донецкую область глава правительства ознакомится с работой обособленного подразделения „Шахта им. В. Бажанова” ГП „Макеевуголь” (Макеевка), где поздравит трудовой коллектив с профессиональным праздником – Днем шахтера, и с работой ГП „Петровский завод угольного машиностроения” (Донецк), где осмотрит образцы продукции, предназначенной для создания безопасных условий труда шахтеров.

Ю.ТИМОШЕНКО также посетит Центральный штаб Государственной военизированной горноспасательной службы, где ознакомится с экспонатами выставки горноспасательного оборудования для ликвидации аварий на шахтах и наградит лучших горноспасателей. Премьер-министр также посетит Свято-Варваринскую часовню, где помолится за здоровье шахтеров.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в мероприятиях к открытию стадиона «Донбасс Арена”, который сдается в эксплуатацию в рамках подготовки Украины к чемпионату Европы по футболу 2012.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН также сегодня посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВР, в соответствии с программой пребывания, председатель Верховной Рады в Горловке примет участие в торжественном шествии с участием трудовых и творческих коллективов, посвященном 230-летию города, в городе Соледар посетит соляную шахту и примет участие в торжественном богослужении в подземной церкви.

В Донецке В.ЛИТВИН примет участие в торжественном собрании, посвященном 140-летию города, и проведет встречу со студентами и преподавателями Донецкого юридического института.

В.ЛИТВИН также примет участие в торжественном открытии стадиона ,,Донбасс Арена" и осуществит записи интервью для местных телеканалов.