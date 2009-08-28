Президент дал "Тюрьме на Лонцкого" статус национального Мемориала
Об этом сообщил председатель СБУ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО решил предоставить Мемориалу памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” во Львове статус национального.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня во Львове, где вместе с председателем наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатериной ЮЩЕНКО посетил Мемориал памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».
В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о ряде решений Президента, которые касаются работы мемориала.
“Первое - все имущество и вся недвижимость, территория подворья переходят в собственность Мемориала. Второе - мы предлагаем соглашение о сотрудничестве, к которому приглашаем все неправительственные организации, которые и являются проводниками этого мемориала. Следовательно, будет создан Наблюдательный совет из числа неправительственных организаций, и вся власть по управлению мемориалом передается совету. Наши сотрудники будут помогать общине Львова”, - отметил председатель СБУ.
Он также сообщил о решении Президенту Украины предоставить Мемориалу памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” статуса национального.