Президент дал "Тюрьме на Лонцкого" статус национального Мемориала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО решил предоставить Мемориалу памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” во Львове статус национального.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня во Львове, где вместе с председателем наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатериной ЮЩЕНКО посетил Мемориал памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о ряде решений Президента, которые касаются работы мемориала.

“Первое - все имущество и вся недвижимость, территория подворья переходят в собственность Мемориала. Второе - мы предлагаем соглашение о сотрудничестве, к которому приглашаем все неправительственные организации, которые и являются проводниками этого мемориала. Следовательно, будет создан Наблюдательный совет из числа неправительственных организаций, и вся власть по управлению мемориалом передается совету. Наши сотрудники будут помогать общине Львова”, - отметил председатель СБУ.

Он также сообщил о решении Президенту Украины предоставить Мемориалу памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” статуса национального.