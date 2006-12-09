Дело Тарасюка надо передать в Конституционный суд

Конституционность Постановления Верховной Рады об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины может быть определена лишь Конституционным Судом Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины по поводу ситуации, сложившейся вокруг решения парламента об освобождении Б.ТАРАСЮКА.

Как сказано в заявлении, со вступлением 1 января 2006 года в силу Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года №2222 полномочия по формированию состава Кабинета Министров Украины перешло от Президента Украины к Верховной Раде.

Авторы заявления подчеркивают, что, согласно Конституции Украины, назначение и освобождение премьер-министра Украины, других членов Кабинета Министров Украины принадлежит к полномочиям ВР.

В заявлении напоминается, что 1 декабря ВР по результатам отчета министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА прекратила его полномочия на этом посту на основе пункта 12 статьи 85 Конституции Украины, о чем и указывается в соответствующем Постановлении, которое вступило в силу со дня его принятия.

Между тем, как отмечают авторы заявления, 5 декабря Б.ТАРАСЮК обратился с иском в Шевченковский районный суд Киева, который приостановил действие Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности главы МИД.

«Принимая во внимание изложенное и учитывая правовую позицию Конституционного Суда Украины, которая выражена в его решении №8 – рп/2002 от 7 мая 2002 года относительно подведомственности актов о назначении или освобождении должностных лиц, это Постановление может быть оценено лишь Конституционным Судом Украины на предмет его конституционности», - подчеркивается в заявлении.