Луценко обещает публично взгреть милиционеров за пытки задержанных

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает в будущем месяце в нескольких регионах публично наказать подчиненных, которые пытали задержанных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, отвечая на вопрос журналистов.

«Думаю, в будущем месяце я объеду несколько областей и жестко, публично накажу тех работников, кто допускал пытки. В том числе, сделаю это в присутствии телекамер», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он еще раз напомнил, что поручил руководителям региональных подразделений МВД освободить работников милиции, которые допустили грубые служебные нарушения или совершили коррупционные деяния.