Луценко обещает публично взгреть милиционеров за пытки задержанных
15:21, 28 августа 2009Политика
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Министр уточнил: в присутствии телекамер
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает в будущем месяце в нескольких регионах публично наказать подчиненных, которые пытали задержанных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, отвечая на вопрос журналистов.
«Думаю, в будущем месяце я объеду несколько областей и жестко, публично накажу тех работников, кто допускал пытки. В том числе, сделаю это в присутствии телекамер», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
При этом он еще раз напомнил, что поручил руководителям региональных подразделений МВД освободить работников милиции, которые допустили грубые служебные нарушения или совершили коррупционные деяния.
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