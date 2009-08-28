Ющенко нашел в своей почте пять планов БЮТ и ПР

Президент Виктор Ющенко знает о конкретных планах двух крупнейших парламентских политсил на ближайшее время. И о внутренних, и о внешних, подчеркнул глава государства в интервью украинским изданиям: «ДЕЛО», «День» и «Украина молодая». По словам Ющенко, о планах ПР и БЮТ он узнал из собственной почты: «Я читаю почту президента. Ее больше никто не читает. Поэтому я знаю, какие планы есть — и внутренние, и внешние. И что Украину в скором времени ожидает... Даже знаю количество вариантов только для того, чтобы сбить народное обсуждение».

По просьбе журналиста Президент уточнил, что ему известно о пяти разных вариантах. «Будет игра, цель которой — дискредитировать то, что делает президент, - уточнил Ющенко. - Другими словами — замылить глаза тем, что вопрос той Конституции, которую предлагает президент, на сегодня не является актуальным».

В то же время Президент подчеркнул: «Это игра, поскольку президент Ющенко не получил такой мандат доверия на последних парламентских выборах, как Янукович и Тимошенко. Я уважаю этот выбор. Я просто предупреждаю, что сегодня у этих двух политсил находится такой высокий мандат доверия избирателя, который позволяет, не руководствуясь целями законности и демократии, сделать очень глубокую ревизию Конституции, не аппелируя к людям. Я воспринимаю это как угрозу демократии.»