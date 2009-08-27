В Украине создают базу данных женщин, которые хотят в политику

Украинский женский фонд готовит базу данных женщин, которые хотят активно участвовать в политической жизни Украины.

Активисты из Международной сети гендерной политики взялись поддержать привлечение украинских женщин к власти. Об этом «Немецкой волне» рассказала председатель Украинского женского фонда Наталия Карбовская.

Женщин-лидеров как из областных и районных городов, так и из поселков приглашают подавать свои кандидатуры в такую базу. Карбовская говорит: «Это лишь начало большего проекта. Идея заключается в том, чтобы активизировать украинских женщин, чтобы те были готовы принимать участие в следующих парламентских выборах и выборах в местные органы власти. Сначала нужно таких женщин найти».

Женщин-лидеров, которые будут отстаивать гендерные вопросы в политике, специально будут обучать. Будет возможность принимать участие в международных мероприятиях и обмениваться опытом с коллегами за рубежом. Кроме надлежащего финансирования, говорит председатель Женского фонда, женщинам часто не хватает знаний и соответствующего имиджа в роли политического деятеля.

В то же время работать с партиями в Фонде особого смысла не видят, считают – преимущественно мужское руководство партий трудно будет убедить: «Даже закон о гендерном равенстве не проходил слушание в комитете из-за того, что там были пункты о квотах относительно женщин в Верховной Раде», - отмечает Карбовская.