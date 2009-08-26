Тимошенко нацелилась на реприватизацию завода Фирташа

Правительство будет обращаться в Фонд государственного имущества с требованием проверить соглашение о приватизации предприятия «Ривнеазот». Об этом сегодня заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ. По мнению премьера, сегодня есть все основания поставить вопрос о невыполнении приватизационного соглашения частными владельцами и вернуть предприятие в государственную собственность.

«Когда это предприятие приватизировалось, там не было записано, что целью частного владельца является разрушение предприятия, увольнение коллектива и разрушение работы предприятия», - отметила голова правительства.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что предприятие «Ривнеазот» присвоили «те же криминальные структуры, которые возглавляются господином Фирташем». По ее словам, на сегодня это единственное химическое предприятие в Украине, которое работает неполную рабочую неделю, уничтожает трудовые коллективы, уничтожает производство и полностью разрушило свою работу. Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, средства, которые перечисляло правительство и Налоговая администрация в качестве возвращения НДС до производства и до людей, не доходят.