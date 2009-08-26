Тимошенко разработала алгоритм выселения Януковича из его дачи

Правительство вернуло в государственную собственность правительственную резиденцию «Межигорье» и два здания Национальной акционерной компанией «Надра Украины», расположенные в центре Киева (по ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Все решения о передаче этих помещений отменены. Все решения, которые необходимы для возвращения государственных структур в эти здания, которые раньше были отобраны, сегодня приняты. Достигнуты также определенные договоренности с прокуратурой, которая сделает для этого все необходимые предписания, и сегодня уже будет возможность переезжать в эти помещения государственным учреждениям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр, в частности, уточнила, что площадь возвращенных в государственную собственность помещений составляет более 5 тысяч квадратных метров.

Глава правительства подчеркнула, что совместными усилиями с Генеральной прокуратурой сегодня будет обеспечено возвращение компании «Надра Украины» в свои помещения в центре столицы. «Фактически, мы изъяли в центре города 5 тыс. кв. м из коррупционного незаконного владения и вернули государству», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня на заседании правительства утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов государственного управления по возвращению государству межправительственной резиденции «Межигорье». «Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу, – это не сойдет с рук. Сегодня мы приняли весь алгоритм действий для возвращения государственной резиденции из частной собственности ЯНУКОВИЧА государству», - добавила премьер-министр.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на заседании правительства приняты решения об отмене действия всех лицензий, которые были выданы НАК «Надра Украины» во время премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сегодняшним решением правительства мы не просто вернули (лицензии) государству, но и передали их НАК «Нафтогаз Украины» для промышленной разработки этих месторождений и пополнения запасов государства нефтью и газом собственной добычи», - сообщила она.

«Таких примеров при правлении ЯНУКОВИЧА – тысячи, и мы будем предметно над каждым таким злоупотреблением работать и возвращать государству то, что у него незаконно изъяли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на экстренном заседании Кабинета министров Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

В тот же день Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

Кроме того, премьер-министр поручила Минюсту обеспечить возвращение в государственную собственность 19 лицензий на добычу нефти и газа, которые были выделены прежним руководством НАК «Надра Украины».

Также глава правительства отметила, что во время премьерства Виктором ЯНУКОВИЧА и его окружения в их собственность через компанию НАК «Надра Украины» были переданы два здания в центре Киева (по ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9), а также правительственная резиденция «Межигорье», которая впоследствии, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, стала личной собственностью В.ЯНУКОВИЧА.

На том же заседании премьер-министр поручила Минюсту возобновить судебный процесс по возвращению правительственной резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

«Эту резиденцию у государства лично отнял ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации, и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины», - пояснила глава правительства.