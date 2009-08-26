Тимошенко отдала ТигрЮлю в зоопарк, где отравили 10 животных

Бенгальская тигрица-альбинос по кличке ТигрЮля, которую премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовске, доставлена в ялтинский зоопарк «Сказка».

«Это фантастический подарок», - сказал директор зверинца Олег ЗУБКОВ сегодня по телефону корреспонденту УНИАН.

Премьерский тигр стал 12-м в коллекции зоопарка. ТигрЮле выделят отдельный вольер. «Будем искать ей пару», – добавил директор «Сказки».

ТигрЮля будет жить в зверинце под патронатом Ю.ТИМОШЕНКО. «Премьер-министр пообещала выплачивать годовое содержание этого животного», - отметил директор зоопарка.

«Мы посмотрели документы, тигренок полностью здоров, в ветеринарном отношении нет никаких проблем. Все разрешения на его ввоз в Украину получены законным путем. Это единственный белый тигр на территории Украины», - добавил О.ЗУБКОВ.

ТигрЮлю привезли в «Сказку» накануне.

Справка УНИАН. Зоопарк «Сказка» создан в Ялте в 1995 году О.ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 900 животных и птиц. Многие из них – редких видов. Весной в «Сказке» в результате отравления погибли 10 питомцев. Зоопарк просил неравнодушных граждан пополнить его коллекцию.