Тимошенко: пока я штурвал держу, никто дефолта не дождется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что пока она находится у власти, дефолта не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера, обращаясь к жителям Ровенской области, присутствовавшим на церемонии открытия движения на участке автодороги Киев-Чоп.

«Дефолта не было и не будет. По крайней мере, пока я этот штурвал держу, никто дефолта Украины не дождется», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день, вопреки надеждам и ожиданиям оппозиции, в Украине вовремя проходят выплаты пенсий и зарплат в государственных учреждениях. Кроме того, за газ Украина рассчитывается вовремя, добавила она.