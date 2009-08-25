Янукович: никакого улучшения нет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет украинскую власть в неискренности по отношению к собственному народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Макеевке Донецкой области.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, представители власти, говоря об улучшении экономического состояния в стране, не отражают истину.

«Я вам скажу так: когда представители власти говорят об улучшении жизни, о подъеме экономики, о подъеме той или иной отрасли, создается впечатление, что они говорят о другой стране. Или создается впечатление, что народ живет в одной стране, а они живут в другой стране, в которой все хорошо», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам лидера Партии регионов, «это обычный, привычный для нас стиль нынешней власти, они к этому привыкли и для нас это абсолютно неудивительно».