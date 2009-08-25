Тимошенко о телевидении и пессимизме

19:16, 25 августа 2009
Политика
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Премьер выступила на дороге Киев-Чоп

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит украинцев скептически относиться к критической информации в адрес правительства, которую распространяют некоторые СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, обращаясь к жителям Ровенской области, присутствовавшим на церемонии открытия движения на участке автодороги Киев-Чоп.

«Когда вы смотрите украинское телевидение, которое, к сожалению, осталось в руках тех больших крупных частных структур, которые ими владели и до 2004 года, то есть, до нашего с вами великого события – выборов нового Президента Украины, к сожалению, вы можете ощутить такой общий сплошной пессимизм, когда за что не возьмешься, какую кнопку канала не включишь, там: «ай как плохо в Украине, и как оно все летит в прирву». Я хочу вам сказать, что нужно к этому относиться абсолютно скептически», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что на сегодняшний день, по данным Госкомстата, уже в течение нескольких месяцев наблюдается постепенное оздоровление экономики Украины, и правительство сделает все возможное для того, чтобы страна быстрее вышла из кризиса.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на действия Национального банка Украины Кабинет министров влиять не может.

 

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