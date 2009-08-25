Литвин считает, что Тимошенко расписалась в собственном бессилии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует сложный бюджетный процесс в условиях избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, на пресс-конференции в Николаеве В.ЛИТВИН обратил внимание на ряд связанных с принятием бюджета на следующий год проблем, в частности, на какой основе – «на старом Бюджетном кодексе или на новом» будет базироваться соответствующий законопроект, который правительство должно подать в парламент до 15 сентября.

По словам В.ЛИТВИНА, он был удивлен, когда ознакомился с информацией о том, что правительство пригласило к участию в разработке бюджета Международный валютный фонд.

«Это равнозначно тому, чтобы расписаться в собственном бессилии. Необходимость консультаций с международными финансовыми институтами не подлежит сомнению, но приглашение их к разработке государственного бюджета – это красноречивое свидетельство того, в каком состоянии находится страна», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, «в связи с этим возникает вопрос: что такое суверенитет в нашем украинском понимании и в состоянии ли Украина самостоятельно принимать решения по ключевым вопросам своей жизни?».

По прогнозам председателя Верховной Рады, бюджетный процесс будет «достаточно непростым». «Скажу откровенно, хотя и не открою тайны, что сегодня нет большой заинтересованности в том, чтобы страна получила бюджет. Одним это дает очередные основания для критики правительства, а правительству это дает основания утверждать, что оно хотело, но ему не дают», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сказал председатель ВР, «если принять реальный бюджет, он будет очень сложным для страны, а точнее говоря, очень непопулярным». «А принимать этот бюджет перед выборами равнозначно потому, чтобы подписывать себе политический приговор. Этого никто не хочет», - констатировал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 25-26 августа находится с рабочей поездкой в Николаевской и Херсонской областях.