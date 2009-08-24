Луценко о "кроликах", "саламандрах", "козлах" и "пчелах"

«Народная самооборона» не будет выдвигать своего кандидата на предстоящих президентских выборах, но будет говорить правду о каждом из кандидатов на этот пост.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Запорожье на острове Хортица заявил лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

“Народная самооборона” не выдвигает своего кандидата, но имеет смелость говорить правду о каждом из них. И мы этот шанс используем на все 101%, так как когда-то за ЯНУКОВИЧА голосовали на Донбассе. Мы сделаем это, чтобы люди услышали и подумали о себе прежде всего, и избрали сильного лидера, которого будут признавать таковым и Восток и Запад, и Север и Юг. Также мы хотим, уважая себя, получить уважение людей, их доверие, чтобы они услышали наш лозунг: “Думай, а затем голосуй! Не голосуй сердцем ни за “кроликов”, ни при “саламандрах”, ни за “козлов”, ни за “пчел”, а голосуй за того кандидата который даст вам лично и стране лучшую жизнь!”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.