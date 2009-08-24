Тимошенко: мы будем брать мировые границы не танками и самолетами

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила участников и гостей ХI Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры», который проходит при ее поддержке в Скадовске Херсонской области, с Днем Независимости Украины и с проведением этого прекрасного конкурса.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

«Сегодня все настоящие украинцы, вся страна празднуют совершеннолетие, то время, когда мы начинаем взрослую, осознанную, мудрую жизнь», - отметила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что утром во время парада войск Украина продемонстрировала свою военную силу «но вечером, когда я посмотрела на наших талантливых детей, я убедилась, что настоящая сила и оружие – это вы, и мы с вами будем брать мировые границы не танками и самолетами, а на лучших мировых оперных сценах, таких как «Ла Скала» и «Гранд Опера».

Премьер-министр заявила, что именно со сцены «Черноморских Игр» вышли прекрасные артисты, которые завоевывали славу Украине: «Вы как раз и есть то оружие, которое будет покорять сердца и души людей всего мира».

Глава правительства пожелала участникам и организаторам фестиваля успехов, удачи и новых побед.

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Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вручила гран-при победителям ХI Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские Игры», который прошел в Скадовске Херсонской области при ее поддержке.

Глава правительства поблагодарила всех участников фестиваля, их родителей и воспитателей, а также организаторов конкурса, которые подарили «этот прекрасный праздник для Украины». Ю.ТИМОШЕНКО особо поблагодарила Николая БАГРАЕВА, основателя и неизменного организатора «Черноморских Игр», который сделал фестиваль действительно важным событием для Украины.