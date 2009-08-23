Ющенко: победа нашего народа подорвала тоталитарную империю

Возобновление Украины 24 августа 1991 года - самая значительная победа украинского народа, считает Президент Виктор ЮЩЕНКО. На этом он акцентировал во время государственного приема по случаю 18-й годовщины Независимости, который проходит на территории Национального заповедника «София Киевская».

«Возобновление нашего государства 24 августа 1991 года - самая значительная победа нашего народа. Она не только изменила ход украинской истории. Взорвав коммунистическую тоталитарную империю, она изменила лицо всей Европы и всего мира», - цитирует В.ЮЩЕНКО президентская пресс-служба.

«Мы благодарны Богу, что независимость была утверждена именно нашим поколением», - сказал Президент.

По его словам, в этот праздничный день “Украина почитает всех национальных героев, государственных деятелей, духовных лидеров, художников, ученых, миллионов украинских воинов и борцов, которые в разные времена творили Украину”.

«Безусловно, это есть наш соборный праздник. Праздник, соединяющий и наш дух, и время, и все родные украинские просторы... Наш выбор - это европейская демократическая цивилизация, к которой принадлежим по своей сущности, природе, ценности которой мы творили вместе с другими народами», - отметил Глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что сегодня, с возрождением родного языка, культуры, исторической правды укрепляется единая украинская политическая нация.

«Украина - великая и вечная. Я верю в наше будущее. Я верю в счастливую судьбу Украинского народа, - сказал В.ЮЩЕНКО. - ...Слава нашей свободе и слава нашей государственности!»

Торжественный прием традиционно проводится ко Дню Независимости при участии представителей украинской власти, общественных, религиозных и культурных деятелей, аккредитованных в Украине дипломатов.